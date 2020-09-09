Эксперты предрекают задержку с траншами МВФ Украине Аналитики BofA Securities допускают возможные задержки по новым траншам Международного валютного фонда и новую эмиссию евробондов.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.



Аналитики дают рекомендацию Underweight (слабые перспективы) по еврооблигациям Украины в вышедшем во вторник EEMEA Sovereign Credit Viewpoint, отдавая предпочтение ВВП-варрантам.



"Спрэды Украины торгуются близко к историческим средним уровням по сравнению с аналогами развивающихся стран. Однако мы обеспокоены тем, что облигации могут показывать более низкую динамику с учетом вероятных задержек поддержки МВФ и потенциального выпуска", – поясняют аналитики свою позицию.



Аналитики указывают, что Украина может сгенерировать серию негативных новостей из-за вероятной задержки предстоящего первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ stand by, запланированного на этот месяц.



По их мнению, прогресс с МВФ, вероятно, потребует полной ясности по вопросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) после недавнего постановления Конституционного суда и в связи с задержкой пересмотра принятия бюджета на 2021 год.



Она напомнили, что Украина недавно выкупила варранты и допустила возможность повторения такой операции, возможно, в "существенных" объемах. По мнению аналитиков BofA, для такого выкупа и для бюджетных целей может быть осуществлен еще один выпуск еврооблигаций на 1-1,5 млрд долл. в дополнение к размещенному в конце июля на 2 млрд долл.



"Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году и потенциальными дальнейшими выкупами", – говорится в документе.



В то же время в документе BoFA отмечается улучшение ситуации в отношении опасений по поводу налогово-бюджетной политики и, особенно, независимости Нацбанка Украины после новых сильных назначений, а также стабильной политики в вопросах денежно-кредитной политики и вывода банков с рынка.



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