Увеличение полномочий госорганов приводит к усилению коррупции Предоставление сверхвысоких полномочий органам государственной власти создает большой соблазн требовать взятки от граждан и предпринимателей. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Тем, кто находится сейчас у власти, так хочется денег, они создают коррупцию абсолютно в каждом направлении государственного управления. Уже завтра Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования внезапно захотел рассмотреть законопроекты №3091 и №3091-1, позволяющие Государственной экологической инспекции полномочия фактически останавливать предприятия - основу экономики Украины. В этих проектах законов прописаны нормы, которые позволят Госэкоинспекции тормозить производственные процессы, не имея на то оснований. И неизвестно, сколько придется ждать решения органа о возобновлении работы. А ведь колоссальные убытки, сорванные контракты. Разве на такую "поддержку" бизнес рассчитывает во время кризиса?", - сказал он.



С.Магера выразил уверенность, что в реальности эти законопроекты не имеют ничего общего с сокращением выбросов в атмосферу или экологических загрязнений. Напротив, те предприятия, которым придется дать взятку представителям Госэкоинспекции, будут закрывать глаза на природоохранные мероприятия и не тратить средства на экологию, поскольку им нужно будет как-то вернуть "потраченные" на государственных чиновников средства.



"Призываю депутатов Комитета не создавать новую коррупционную кормушку для чиновников, которые хотят прикрываться темой экологии. В противном случае ваши действия можно будет расценивать как целенаправленное нанесение вреда экономике и поддержку коррупции в Украине", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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