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Госэкоинспекция может превратиться в коррупционного монстра

09.09.20 09:34
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Законопроекты №3091 и №3091-1 являются абсолютно вредными для украинского бизнеса. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что сегодня законопроекты будут рассмотрены профильным экологическим комитетом Верховной Рады. "Если Комитет даст им дорогу в жизнь, Госэкоинспекция, итак имеющая неоднозначную репутацию среди предпринимателей, может превратится в настоящего коррупционного монстра", - сказал нардеп.

"Судите сами: Госэкоинспекция сможет без решения суда временно останавливать работу предприятия. Причем слово "временно" здесь имеет очень растяжимые временные рамки. До тех пор, пока инспектор не решит, что нарушения устранены. И здесь вопрос: как ему захочется решить", - добавил он.

М.Магомедов также обратил внимание на то, что законопроектами предлагается дать право Госэкоинспекции без суда налагать штрафы в размере от 141,7 тыс. грн. до 1,4 млн. грн. (а случае повторного штрафа – 2,8 млн. грн.). При этом, наибольший размер штрафа налагается в случае недопущения органа экоконтроля к проверке.

"Похоже, никого не волнуют миллионные убытки бизнеса в случае незаконных или ошибочных действий инспекторов. Их компенсация в законопроекте, кстати, не предусмотрена. Впрочем, если создается коррупционная кормушка, значит она кому-то нужна. Вопрос – кому?", - отмечает народный депутат.

МинПром

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