Нефть подешевела до минимума за три месяца Стоимость североморской нефти Brent впервые с конца июня опустилась ниже уровня 40 долл. за баррель, пишет газета "Коммерсант".



По данным агентства Reuters, цена ноябрьского контракта на поставку североморской нефти опускалась до отметки до 39,31 долл. за баррель — минимального значения с 16 июня. Это почти на 6,4% ниже значений закрытия понедельника. На спотовом рынке Brent подешевела также более чем на 6%, до 37,4 долл. за баррель — минимального значения с 4 июня.



Российская нефть Urals потеряла в цене 6,5% и опустилась до минимальной отметки с начала июня — 38 долл. а баррель. Стремительное падение цен продолжается пятый день подряд, за это время различные сорта европейской нефти подешевели 14–18%.



На сырьевой рынок негативно повлияло решение Саудовской Аравии понизить цены на нефть для ключевых клиентов. В частности, компания Aramco снизила цену Arab Light для азиатского региона на 1,4 долл. за баррель. На 0,6 долл. за баррель по сравнению с уровнем сентября были снижены цены и для клиентов в США. Коррективы затронули и клиентов в северо-западной Европе и средиземноморского региона.



Возвращению к локальным минимумам способствовало общее падение аппетита инвесторов к риску. За последние четыре дня ведущие американские индексы обвалились на 5–8%.



МинПром



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