В Украине контролируемая финансово-экономическая ситуация – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что, несмотря на сложную ситуацию в целом в мире из-за пандемии COVID-19, в Украине более или менее стабильная и контролируемая финансово-экономическая ситуация.



"Упали доходы на таможне, хотя она более или менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличили поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?" - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область.



В.Зеленский подчеркнул, что пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом проблема сегодня с деньгами есть во всем мире, в Европе и в Украине.



"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более или менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами, и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - указал он.



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