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Нафтогаз будет менять цены для населения раз в квартал

08.09.20 17:47 , Укринформ
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НАК "Нафтогаз Украины" с четвертого квартала 2020 года запускает квартальный тарифный план для населения. Об этом стало известно на пресс-конференции "Нафтогаз на рынке природного газа Украины", сообщает Укринформ.

Цена на газ будет зафиксирована на один квартал.

"Это что-то очень привычное для Европы", - прокомментировал введение квартального тарифа директор дивизиона "Коммерция" Группы Нафтогаз Виллем Коппульс.

Как сообщалось, в августе Нафтогаз представил "Месячный" и "Годовой" тарифные планы для бытовых потребителей, а также три тарифа для малого и среднего бизнеса. По тарифу "Месячный" цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В тарифе "Годовой" стоит фиксированная цена на уровне 4,73 грн за кубометр.

НАК "Нафтогаз Украины" ежедневно получает по 150-200 заявок от клиентов, которые хотят покупать газ у газоснабжающей компании НАК.

Об этом на пресс-конференции сказал директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Ежедневно мы имеем 150-200 заявок. В течение 5 дней мы переводим этих клиентов к нам", - сказал М.Рабинович. По его мнению, такой показатель очень маленький: население пока не понимает, что рынок уже открыт и что поставщика можно сменить.

"НКРЭКУ, Нафтогазу, правительству нужно поработать с населением и объяснить, чем рынок газа отличается от ВСО, к которому все привыкли", - отметил чиновник и напомнил, что сегодня "Нафтогаз" продает газ только 2% населения.

"Сейчас мы пытаемся выйти на рынок всей Украины", - добавил представитель "Нафтогаза".

По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - Группой "Нафтогаз" и около 29% объемов - другими поставщиками.

Газоснабжающие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей.

МинПром

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