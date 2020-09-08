Нафтогаз будет менять цены для населения раз в квартал НАК "Нафтогаз Украины" с четвертого квартала 2020 года запускает квартальный тарифный план для населения. Об этом стало известно на пресс-конференции "Нафтогаз на рынке природного газа Украины", сообщает Укринформ.



Цена на газ будет зафиксирована на один квартал.



"Это что-то очень привычное для Европы", - прокомментировал введение квартального тарифа директор дивизиона "Коммерция" Группы Нафтогаз Виллем Коппульс.



Как сообщалось, в августе Нафтогаз представил "Месячный" и "Годовой" тарифные планы для бытовых потребителей, а также три тарифа для малого и среднего бизнеса. По тарифу "Месячный" цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В тарифе "Годовой" стоит фиксированная цена на уровне 4,73 грн за кубометр.



НАК "Нафтогаз Украины" ежедневно получает по 150-200 заявок от клиентов, которые хотят покупать газ у газоснабжающей компании НАК.



Об этом на пресс-конференции сказал директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.



"Ежедневно мы имеем 150-200 заявок. В течение 5 дней мы переводим этих клиентов к нам", - сказал М.Рабинович. По его мнению, такой показатель очень маленький: население пока не понимает, что рынок уже открыт и что поставщика можно сменить.



"НКРЭКУ, Нафтогазу, правительству нужно поработать с населением и объяснить, чем рынок газа отличается от ВСО, к которому все привыкли", - отметил чиновник и напомнил, что сегодня "Нафтогаз" продает газ только 2% населения.



"Сейчас мы пытаемся выйти на рынок всей Украины", - добавил представитель "Нафтогаза".



По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - Группой "Нафтогаз" и около 29% объемов - другими поставщиками.



Газоснабжающие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей.



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