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Мининфраструктуры заявило о желании снизить смертность в ДТП на 30%

08.09.20 17:32 , Бизнес Цензор
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Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу по совершенствованию государственной программы безопасности и повышения безопасности движения на украинских дорогах. В этом ключе приоритетная задача ведомства, предусмотренная программой деятельности правительства, - снижение аварийности минимум на 30% до 2024 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи "Безопасность имеет значение", передает БизнесЦензор.

"Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста - снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году", - рассказал В.Криклий.

По словам министра, это позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.

Министр также добавил, что действующая программа безопасности движения, финансирование которой в 2020 году составляет 3,2 млрд грн, требует качественно нового видения и совершенствования.

"Мы уже провели закупки на 87%, и это при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Пока же мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений. Но вместе с этим мы должны совершенствовать и создавать новые эффективные механизмы повышения безопасности на наших дорогах", - подчеркнул В.Криклий.

Как сообщается, группа при Министерстве инфраструктуры уже разработала стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, что состоит из: цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения; развития современной инфраструктуры безопасности; создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

МинПром

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