Правительство сделало первые шаги по разработке Национальной экономической стратегии

Кабинет министров Украины официально приступил к разработке "Национальной экономической стратегии – 2030".
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Под руководством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко уже состоялось учредительное заседание рабочей группы по разработке стратегии.
"Украине нужно отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены в основном использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы. Мы должны построить инновационную модель, где приоритетами будут развитие производства и торговли продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная рабочая сила, экономия энергии и других природных ресурсов, а также новаторский метод управления", – заявил И.Петрашко.
По его словам, работа над стратегией начинается с определения конкретных экономических показателей, которые должна достичь страна.
Национальная экономическая стратегия включает инициативы, на основе которых будут разработаны государственные целевые программы. Правительство намерено приступить к реализации программ с 2021 года.
Стратегия предполагает семь главных векторов развития Украины: промышленность; агросектор; добывающая промышленность; транспортные коридоры; IT и R&D;
инфраструктура; энергетический сектор.
Для разработки стратегии на базе платформы Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций.