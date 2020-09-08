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Правительство сделало первые шаги по разработке Национальной экономической стратегии

08.09.20 16:52 , ГМК Центр
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Кабинет министров Украины официально приступил к разработке "Национальной экономической стратегии – 2030".

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Под руководством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко уже состоялось учредительное заседание рабочей группы по разработке стратегии.

"Украине нужно отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены в основном использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы. Мы должны построить инновационную модель, где приоритетами будут развитие производства и торговли продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная рабочая сила, экономия энергии и других природных ресурсов, а также новаторский метод управления", – заявил И.Петрашко.

По его словам, работа над стратегией начинается с определения конкретных экономических показателей, которые должна достичь страна.

Национальная экономическая стратегия включает инициативы, на основе которых будут разработаны государственные целевые программы. Правительство намерено приступить к реализации программ с 2021 года.

Стратегия предполагает семь главных векторов развития Украины: промышленность; агросектор; добывающая промышленность; транспортные коридоры; IT и R&D;
инфраструктура; энергетический сектор.

Для разработки стратегии на базе платформы Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций.

МинПром

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