Шмыгаль выступил за увеличение добычи газа в Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за увеличение собственной добычи газа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.



"Сегодня мы имеем беспрепятственный доступ к рынку газа ЕС, что также способствует уменьшению импорта энергоносителей. Но на совещаниях у президента мы неоднократно поднимали вопрос увеличения собственной добычи. Надо провести соответствующую разведку, закончить уже частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу", - заявил Шмыгаль.



Премьер-министр подчеркнул, что со своей стороны правительство прилагает для этого максимум усилий и рассчитывает также на соответствующие законодательные инициативы депутатов Верховной Рады.



Как известно, ранее компания "Укргазвыдобування" существенно снизила объемы бурения новых скважин. В результате добыча природного газа в Украине в 2019 году составила 20,7 млрд кубометров, что на 1,4% меньше, чем за предыдущий год.



МинПром



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