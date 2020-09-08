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Прокат будет дорожать и дальше – УПЭ

08.09.20 15:43 , uaprom.info
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В течение августа продолжалось постепенное восстановление цен на длинный прокат в большинстве регионов благодаря снятию жесткого карантина и активизации заказов на осенний период, говорится в отчете ГП "Укрпровнешэкспертиза".

Среднемесячные цены на заготовку в зависимости от региона поднялись на 23-28 долл., котировки арматуры и катанки выросли на 30-33 долл. и 26-37 долл. соответственно. Поддержку рынку оказало повышение цен на рынке лома (+29 долл. относительно июля) и железорудного сырья (+12 долл.).

Драйвером роста по-прежнему выступает Китай благодаря стабильному внутреннему спросу. В первую неделю сентября локальные цены на заготовку в Китае поднялись еще на 13 долл., до 509-528 долл. /т exw с 13% НДС. Внутренние цены на арматуру и катанку по сравнению с последней неделей августа выросли на 10-12 долл., до 562 долл./т exw и 585 долл./т exw с 13% НДС. Вслед за этим более высокие предложения по заготовке начали принимать китайские импортеры. В свою очередь, это способствует укреплению повышательных настроений на рынках ЮВА. Предложения заготовки в регионе увеличилось на 5-10 долл., до 435-455 долл./т cfr. Минимальные импортные цены на арматуру и катанку в ЮВА выросли на 15 долл. Сделки по арматуре заключались по 485-495 долл./т cfr, по катанке — 495-510 долл. /т cfr.

В последние недели идет активизация спроса на длинный прокат на рынках. В ожидании активизации строительных работ в начале осени производители с Ближнего Востока и Северной Африки повысили котировки на сентябрьскую продукцию на 4-27 долл. На импортных рынках MENA цена заготовки в первую неделю сентября поднялась на 10 долл., до 425-440 долл./т cfr. Сделки по арматуре заключались в диапазоне 455-485 долл./т cfr.

Пользуясь благоприятной ситуацией на рынке лома и ростом спроса в строительстве, повышают цены на заготовку и готовый прокат турецкие компании. За последние две недели заготовка на внутреннем рынке Турции подорожала на 10 долл., до 425-435 долл./т exw. Внутренние цены в первую неделю сентября выросли на 9-10 долл., до 457-462 долл./т exw.

Рост заказов отмечается на рынке длинного проката в ЕС. К началу сентября европейским компаниям удалось повысить котировки арматуры на внутреннем рынке на 10-25 евро, до 435-470 евро/т с доставкой.

Загрузка украинских мощностей в сегменте длинного проката по итогам августа составила 39,5%, что на 0,7 п.п. ниже по сравнению с июльским показателем. Незначительное сокращение выпуска проката в августе было обусловлено вынужденными остановками для проведения ремонтных работ, а также традиционным затишьем в торговле на пике отпускного сезона.

Согласно прогнозам экспертов "Укрпромвнешэкспертизы" традиционное оживление деловой активности после летней паузы и необходимость поддержания складских запасов для покрытия спроса в период осеннего цикла строительных работ будет способствовать поддержанию восходящего тренда на рынке проката. В условиях высоких цен на лом производители будут настаивать на дальнейшем повышении цен. В то же время угроза второй волны COVID-19 и неблагоприятные прогнозы по замедлению мировой экономики и сокращению потребления проката в большинстве регионов будут сдерживать покупателей от активных закупок и усилят их сопротивление значительному росту цен.

Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют в сентябре стремление поставщиков из СНГ продолжить поднимать цены на прокат в портах Черного моря, ведь на рынок после сезона отпусков выйдут потребители из США и ЕС, увеличив уровень спроса. Кроме этого, уровень спроса в Китае продолжит возрастать на фоне принятых правительственных мер по стимулированию инфраструктурного строительства. Конкретная динамика цен будет зависеть от многих фактор, включая возможный форс-мажор с повторением карантинных мероприятий в условиях возможного начала второй волны пандемии. Тем не менее, уровень цен на стальной лом в Турции и железную руду в Китае обещает быть на достаточно высоком уровне, оказывая поддержку местным производителям проката в плане удерживания высоких цен.

МинПром

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