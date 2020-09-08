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На украинских дорогах появятся еще 220 камер автофиксации нарушений ПДД

08.09.20 15:02 , Интерфакс-Украина
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В Украине до конца года планируется установить 220 камер автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков, сообщает Интерфакс-Украина.

"На этот год у нас уже подписан контракт на дополнительные 220 комплексов фотофиксации, которые будут установлены на дорогах государственного значения. Таким образом, общее количество комплексов фотофиксации составит уже 270. Также на следующие годы, на следующую программу у нас запланированы дополнительные 400 комплексов фотофиксации на дороги государственного значения, а также доработка программного обеспечения для того, чтобы выполнять дополнительные функции по дополнительным нарушениям", - сказал К.Хомяков.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий также анонсировал покупку уже в этом году четырех тестовых комплексов фиксации нарушений "Фантом".

"Одним из эффективных методов фиксации является фиксация нарушений полицейскими непосредственно в авто. В специализированном транспортном средстве устанавливается специальный прибор, который будет фиксировать правонарушения происходящие, так сказать, вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении... С другой стороны - это дополнительный эффект превенции, когда водители знают, что может появиться такое авто, которое, как правило, за рубежом используется без специальной символики или с 3D-пленкой, которая видима только под углом 90 градусов", - сказал А.Белошицкий.

МинПром

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