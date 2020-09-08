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Локализация в госзакупках подтолкнет вагоностроение в Украине – Днепровагонмаш

08.09.20 13:58 , ЦТС
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Эффективное использование механизма государственных закупок, в частности, применения неценового критерия локализации, введение которого предусматривается законопроектом №3739, станет стимулом для развития вагоностроительной отрасли Украины.

Как пишет ЦТС, об этом говорится в письме генерального директора завода "Днепровагонмаш" Олега Корнецкого в адрес главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

Как следует из текста обращения, руководитель вагоностроительного предприятия поддержал инициативу по внесению изменений в закон Украины "О государственных закупках" относительно обязательного внедрения в государственных закупках машиностроительной техники критерия подтверждения степени локализации производства.

О.Корнецкий напомнил, что "Днепровагонмаш" является одним из крупнейших вагоностроительных предприятий полного цикла на территории СНГ. При этом его годовые мощности по производству вагонов составляют до 9 тыс. единиц.

"В текущих сложных условиях для экономики Украины очень важно поддержать отечественных производителей, в частности, вагоностроительные предприятия, которые обеспечивают работой сотрудников 6 заводов отрасли и десятки предприятий-смежников в добывающей промышленности, металлургическом комплексе; содействуют увеличению поступлений в бюджет и уменьшению социальной напряженности", - сказано в письме.

Глава "Днепровагонмаша" уверен, что сегодня важным является создание благоприятных условий для стимулирования развития национального производства и предпринимательства путем эффективного использования механизма государственных закупок.

Напомним, что в 2019 году "Днепровагонмаш" выпустил 1939 грузовых вагонов, из которых 1377 зерновозов и 498 полувагонов, (в 2018 году ДВМ произвел 2312 вагонов). Остальная номенклатура представлена цементовозами, фитинговыми платформами и крытыми вагонами.

Верховная Рада Украины приняла проект закона №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в первом чтении в июле текущего года. Представляя законопроект, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Д.Наталуха заявил: "У проекта закона о локализации очень простая цель: чтобы украинское государство, заказывая за границей локомотивы, вагоны, катера, получало назад на свои заводы от 25% до 40% от этого заказа".

МинПром

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