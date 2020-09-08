Украина и Румыния будут сотрудничать в сфере энергетики

Украина и Румыния договорились создать рабочую группу для развития сотрудничества в энергетической сфере.
Как пишет Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску во время визита в Бухарест.
"Мы детально обсудили амбициозные потенциальные проекты в сфере энергетики, прежде всего касающиtся электроэнергии, газа и водорода. Мы решили создать рабочую группу по вопросам энергетики и с нетерпением ожидаем, когда наши коллеги из министерств энергетики Украины и Румынии и причастные бизнес-компании начнут детальный предметный разговор", - отметил Д.Кулеба.
Также обсуждали перспективы запуска паромной переправы "Исакча-Орловка" на максимальную мощность, безопасность в Черном море, развитие торговли и инвестиций.
Напомним, Д.Кулеба находится с рабочим визитом в Румынии.