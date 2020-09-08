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Примерно 400 шахтеров остались в забое, требуя повышения зарплат

08.09.20 13:12 , Интерфакс-Украина
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В Криворожском железорудном комбинате (КЖРК) 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия "Жовтнева – Октябрьская", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Как сообщил лидер Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook во вторник, по состоянию на 8:30 в подземном протесте КЖРК участвуют 393 работника.

"Из других предприятий Кривого Рога и региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить "итальянскую забастовку", - отметил Волынец.

По его словам, шахта "Терновская" остановилась в семь утра, администрация не пустила в шахту первую смену - все эти работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК.

"Сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда, ее продажность и зависимость от местных работодателей. Мы предоставим центральному офису все необходимые документы - зафиксированные нами случаи, свидетельства нарушений правил техники безопасности охраны труда и прав наемных работников", - написал лидер профсоюза горняков.

Как сообщалось, 84 горняка шахты "Батькивщина" КЖРК остались под землей в знак протеста и солидарности с протестующими шахты "Жовтнева". Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации,

При этом отмечается, что работники шахты "Батькивщина" все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих шахты "Жовтнева".

Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Батькивщина " ("Родина" – рос.), "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

МинПром

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