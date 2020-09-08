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Поставки автогаза в Украину резко упали

08.09.20 12:38 , enkorr
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Импорт автогаза за неделю с 31 августа по 6 сентября составил 26,8 тыс. т, что на 17% меньше по сравнению с предшествующей неделей. Еще 500 т бутана оформил по импорту "Карпатнефтехим" (-77%). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Поставки из РФ сократились на 15%, из Беларуси — на 24%, из Казахстана — на 20%. Импорт из других стран уменьшился на 38%. При этом, за первую неделю сентября было оформлено 3,6 тыс. т "морского" газа (+77% к предыдущей неделе): 3,3 тыс. т импортировала "Укртатнафта" в Одессе, 0,3 тыс. — "Захидэкотоп" в Измаиле.

Импорт за отчетную неделю снизили практически все крупнейшие операторы. Увеличили поставки лишь "Авантаж" (+500 т), "Глуско Украина" (+700 т), Оптимус LPG (+1,3 тыс. т) и "Автотранс" (+100 т).

Трейдеры отмечают, что спрос в оптовом сегменте рынка активизировался. "Заметен спрос среди небольших компаний в центральных и восточных регионах. Думаю, на этой неделе цены могут пойти в рост", — говорит оптовый трейдер из Киева.

С ним соглашается коллега из другой трейдинговой компании в Киевской области: "Поставки заметно сократились, на крупных ГНС пропала затоварка, которая там стабильно наблюдалась несколько месяцев. Не исключено, что неритмичность поставок может вызвать даже небольшие локальные дефициты в регионах".

Как сообщал enkorr, в августе импорт СУГ сохранился на уровне июля и составил около 145 тыс. т., что превысило потребности рынка и создало предпосылки для снижения поставок в сентябре. Как прогнозировали аналитики "Консалтинговой группы А-95", стабилизация рынка и рост цен возможен в конце первой декады сентября.

МинПром

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