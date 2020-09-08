Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина потребляет все меньше электроэнергии

08.09.20 12:21 , РБК Украина
печать
размер текста:

Среднесуточный объем потребления электроэнергии в энергосистеме Украины в течение недели 31 августа - 6 сентября уменьшился почти на 2% по сравнению с предыдущей неделей (356 млн кВт·ч против 363 млн кВт·ч соответственно). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года потребление упало на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По оперативным данным, в выходные среднесуточное потребление составило 337,1 млн кВт·ч, что на 1,8% меньше чем на предыдущей неделе (343,2 млн кВт·ч) и на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В то же время с начала сентября потребление составило 37,6 млн кВт·ч, что на 8,2% больше показателя прогнозного баланса. Неравномерность графика нагрузки (разницы между ночным минимумом потребления и наибольшим пиком потребления вечером) в течение недели составляла от 4,2 ГВт до 5,6 ГВт", - отметили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:05
Nucor планирует ввести в эксплуатацию микрозавод в штате Флорида
11:48
Германия слишком слаба, чтобы остановить Северный поток-2 – Трамп
11:29
Увеличение спроса в Индии привело к снижению экспорта проката
11:21
Skyrizon и Ярославский снова подадут заявку на покупку Мотор Сичи
11:05
Стальная отрасль Индии восстанавливается несмотря на эпидемию
10:48
В мире растет число работающих нефтегазовых установок
10:35
Украина накопила к зиме почти 3 млн тонн угля
10:14
Кременчугский сталелитейный завод потерял более 140 млн грн прибыли
09:58
Первое полугодие Метинвест закончил с убытком в 240 млн долл
09:30
Вольногорский ГМК снова остановили и не выплатили всю зарплату
09:28
Трамп пригрозил отлучить от госзаказа работающие в Китае компании
08:46
Коронакризис обойдется мировой экономике в гигантскую сумму
08:04
Шмыгаль обещает рост средней зарплаты до 15 тыс грн
07.09.20
18:01
Кабмин назвал главные задачи Минстратегпрома
17:44
В Чернобыльской зоне разрешили ввести в строй хранилище отработанного ядерного топлива
17:25
Автопром Германии пострадал от эпидемии сильнее других отраслей
17:05
Минстратегпром предлагает отменить пошлину на поставки в ЕС г/к рулонов из Украины
16:43
Партия Саакашвили хочет видеть его премьером Грузии
16:23
В поисках угля Центрэнерго опять собралась на биржу
16:09
Государство хочет гарантировать вкладчикам банков 600 тыс. грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!