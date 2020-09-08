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Увеличение спроса в Индии привело к снижению экспорта проката

08.09.20 11:29 , МеталлСервис
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В течение августа 2020 года из Индии за рубеж было отправлено 1,039 млн. тонн готового проката. Снижение объёмов по сравнению с предыдущим месяцем - 25% (результат июля - 1,37 млн. тонн), сообщает Mysteel со ссылкой на SteelMint и данные Joint Plant Committee.

В числе причин для сокращения стального экспорта - восстановление внутреннего спроса.

Компания SAIL, в частности, экспортировала в августе 0,19 млн. тонн металлопроката (в предыдущем месяце - 0,31 млн. тонн). Другой крупный производитель стали, JSPL, зафиксировал экспортные продажи на уровне 42% от общего объёма августовских продаж.

Согласно предыдущим данным Joint Plant Committee, в апреле-июле Индия экспортировала 4,64 млн. тонн готового проката (за аналогичный период 2019 года - 1,93 млн. тонн). Импорт при этом сократился на 42% до 1,5 млн. тонн. Производство готового проката составило за апрель-июль 21,15 млн. тонн - на 39,8% меньше в годовом сопоставлении. Потребление сократилось на 43,3% to 18,909 млн. тонн.

МинПром

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