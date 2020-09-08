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Nucor планирует ввести в эксплуатацию микрозавод в штате Флорида

08.09.20 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания Nucor планирует ввести в эксплуатацию микрозавод Frostproof в штате Флорида в конце текущего года, сообщил вице-президент компании Дрю Уилкокс.

По его словам, предприятие предполагалось запустить летом текущего года, но задержки с получением разрешений замедлили срок на несколько месяцев. При этом эпидемия коронавируса, по словам Д.Уилкокса, не оказала существенного влияния на строительство.

Мощность предприятия составит около 315 тыс. т арматуры в год. Данную продукцию планируется сбывать на локальном рынке. Стоимость проекта оценивается в 240 млн долл.

Как сообщил Дрю Уилкокс, коронавирусный кризис в США привел к существенному падению спроса на стальную продукцию во втором квартале, особенно, в таких отраслях как автомобилестроение и нефтегазодобыча. Но на нежилищное строительство, где в США, в основном, и используется арматура, он повлиял слабо.

МинПром

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