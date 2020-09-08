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Германия слишком слаба, чтобы остановить Северный поток-2 – Трамп

08.09.20 11:48 , Европейская правда
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отказ Германии от завершения "Северного потока-2", но отметил, что Берлин сейчас слабоват для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Почему Германия делает бизнес, давая России миллиарды, в то время как мы защищаем Германию от России? Как это должно работать?" - сказал Д.Трамп, повторив свою критику проекта.

На вопрос журналиста, поддержит ли Д.Трамп призывы к прекращению проекта, он ответил: "Конечно".

Президент США предположил, однако, что Германия может быть настолько зависима от России в поставках энергоносителей, что остановка будет невозможна.

"Германия находится в ослабленном положении, когда речь заходит об энергетике, они закрывают все электростанции", - сказал он.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции.

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