Skyrizon и Ярославский снова подадут заявку на покупку Мотор Сичи

Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении Xinwei на шанхайской фондовой бирже.



Согласно ему АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требует дополнительных материалов, работа над которыми сейчас ведется.



Xinwei напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" от лета 2019 года была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH. Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.



Помимо того Xinwei распространила сообщение на бирже, что акции ее крупнейшего акционера Ван Цзина (Wang Jing, владеет 29,3%) заморожены на три года, как переданные в залог и в связи с судебными спорами с кредиторами, в частности, одним из филиалов Bank of China.



По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.



В то же время, по имеющимся данным, спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.



Помимо того агентство УНИАН 4 сентября сообщило о направленном Skyrizon Украине сообщении о намерении начать международный арбитраж или решить спор путем переговоров. В этом документе они оценили свой ущерб в 3,5 млрд долл. из-за якобы нарушения украинской стороной межправсоглашения с Китаем о взаимной защите инвестиций в виде ареста акций и невозможностью воспользоваться своими правами акционера.



Акции "Мотор Сичи" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.



ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.



МинПром

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