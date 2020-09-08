Стальная отрасль Индии восстанавливается несмотря на эпидемию Хотя эпидемия коронавируса в Индии продолжается, а страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения, национальный рынок стали оправился после обвала во втором квартале.



Об этом заявил генеральный директор индийской металлургической компании Tata Steel Т.В. Нарендран. По его словам, производственные мощности компании в Индии достигли в начале сентября практически 100%-го уровня загрузки.



По словам Т.В. Нарендрана, основным источником роста в третьем квартале стал агропромышленный сектор, где, в частности, увеличился спрос на тракторы и мотоциклы. Благодаря тому, что в этому году муссонные дожди оказались не такими сильными, как в прошлом, возросло потребление стальной продукции строительного назначения, главным образом, со стороны инфраструктурного сектора. Кроме того, государство нарастило инвестиции в расширение транспортной и трубопроводной сети.



Во втором квартале 2020 г. заводы Tata Steel в Индии произвели всего 2,99 млн т стали, хотя их совокупная мощность достигает 20,6 млн т в год. Компания завершила квартал с консолидированным оперативным убытком более чем в 620 млн долл. Но, как отметил Т.В. Нарендран, к настоящему времени производство стальной продукции в Индии снова стало рентабельным.



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