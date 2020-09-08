В мире растет число работающих нефтегазовых установок Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.



В среднем в минувшем месяце в мире работало 1 050 установок против 1 030 в июле. При этом августовский уровень на 1 156 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.



В США количество установок в прошлом месяце сократилось на пять относительно июля - до 250. Это рекордно низкий уровень.



На Ближнем Востоке число буровых упало на 14 - до 301 (минимум с декабря 2011 года).



Между тем в Канаде показатель увеличился на 21 (до 53 буровых), в Латинской Америке - на 1 (до 75), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7 (до 200), в Африке - на 6 (до 62), в Европе - на 4 (до 109).



Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.



Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.



МинПром





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