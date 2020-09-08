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Украина накопила к зиме почти 3 млн тонн угля

08.09.20 10:35 , Интерфакс-Украина
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Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период со 6 августа по 7 сентября увеличились на 10,9% (на 269,7 тыс. тонн) – до 2 млн 754,4 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Такой объем превышает запасы на аналогичную дату 2019 года в 3,9 раза (на 2,043 млн тонн), 2018 года – в 1,7 раза (на 1,175 млн тонн).

По состоянию на 7 сентября 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составили 353,8 тыс. тонн, газовой – 2 млн 400,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, установленная мощность ГК ТЭС Украины (без учета оккупированных территорий) составляет 21,842 ГВт. В т.ч. по виду топлива: на угле газовой группы – 10,723 ГВт (доля – 49,09%), угле антрацитовой группы – 6,519 ГВт (29,85%), на газе/мазуте – 4,6 ГВт (21,06%).

МинПром

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