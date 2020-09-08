Кременчугский сталелитейный завод потерял более 140 млн грн прибыли ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (КСЗ, Кременчуг, Полтавская область), входящее в состав промышленных активов группы ТАС, по итогам работы в 2019 году получило чистую прибыль в размере 67,22 млн грн, что в 3,1 раза меньше, чем в 2018 году.



Об этом сказано в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Интерфакс-Украина.



Нераспределенная прибыль ПАО к 1 января 2020 года составляла 121,87 млн грн.



На собрании акционеров планируют рассмотреть отчеты органов управления за 2017, 2018 и 2019 годы и принять соответствующие решения о распределении полученной в 2018 и 2019 году чистой прибыли (в 2017 году убыток составлял 5,49 млн грн).



Проектом решения собрания планируется полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 210,75 млн грн и прибыль за 2019 год направить на погашение убытков прошлых лет (на начало 2018 года непокрытый убыток составлял 225,56 млн грн). Дивиденды выплачивать не планируется.



Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос об изменении типа акционерного общества с публичного на частное, принять соответствующие изменения в устав, при этом также планируется наделить собрание акционеров полномочиями решать любые вопросы, в том числе относящиеся к компетенции наблюдательного совета.



ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" - ведущее предприятие литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.



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