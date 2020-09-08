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Вольногорский ГМК снова остановили и не выплатили всю зарплату

08.09.20 09:30
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С 4 сентября филиал «ВГМК» Объединенной горно-химической компании начал останавливать добычные и вскрышные работы, а также перевозку горной массы и выпуск продукции на обогатительной фабрике. В настоящий момент ни один из этих участков не работает. Об этом изданию «Минпром» рассказал начальник одного из производственных подразделений предприятия. 

«В настоящий момент у нас осталось 30 л бензина и всего несколько тонн дизельного топлива для доставки персонала на рабочие места. Надеемся, что киевский офис поспособствует решению проблемы», - сообщил он. Источник уточнил, что доводочная фабрика полностью остановлена 6 сентября. «Выпуск продукции прекращен полностью на неопределенный срок», - сказал он. 

Это вторая остановка предприятия в 2020 год с тех пор, как Фонд госимущества сменил правление в компании. Первая произошла в начале июня после того, как 16 мая своим приказом врио главы правления АТ «ОГХК» Питер Девис остановил отгрузки продукции. Тогда новый менеджер начал поиск других покупателей. В результате образовавшихся кассовых разрывов 7 июля сотрудникам ВГМК не выплатили всю зарплату. Тогда работникам ВГМК не хватило 20 млн грн.  

Ситуация с невыплатами повторилась и на этот раз. По информации издания, 7 сентября работники ВГМК получили от офиса только 50% положенной им заработной платы с учетом уплаты налогов. Это около 23 млн грн.  При этом сотрудникам киевского офиса выплата составила 100%, а выплату зарплат на Иршанском ГОКе (второй филиал ОГХК) урезали до 65%. Об этом сообщил источник в ОГХК на правах анонимности. 

Эксперты утверждают, что поводов для финансовых неурядиц в компании быть не должно. «В настоящее время я не вижу особенных проблем со спросом на титановое сырье в мире. Этот сегмент рынка менее остальных пострадал от кризиса и последствий пандемии коронавируса. Горнодобывающая промышленность в странах Восточной Европы лишь незначительно снизила темпы производства, тогда как мировой рынок показывает еще меньший спад. С точки зрения мировой конъюнктуры Украина находится в выгодной позиции и поводов для ухудшения позиций производителей нет», - говорит директор ИА «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук.  

Питер Девис возглавляет ОГХК с 8 апреля 2020 г. Приватизация компании запланирована Фондом госимущества на конец 2020 года. 2018 г ОГХК завершила с чистой прибылью свыше 114 млн грн. Финрезультат за 2019 г на сайте компании не обнародован, как и данные за первое полугодие 2020 г.

Фото документа на странице Первичного профсоюза работников Объединенной горно-химической компании в Фейсбук. 


МинПром

 

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