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Кабмин назвал главные задачи Минстратегпрома

07.09.20 18:01 , Экономическая правда
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Кабмин на внеочередном заседании 7 сентября принял проект постановления, которым законодательно регулируются основные задачи деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в ВР Василий Мокан.

"Минстратегпром определяется главным органом в системе ЦОИВ, который формирует и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности", - написал он.

По его словам, также среди основных задач министерства:

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сферах государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе;

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного оборонного заказа, инновационной деятельности в стратегических отраслях промышленности;
обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере космической деятельности;

участие в пределах полномочий в обеспечении формирования и реализации государственной политики в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности по вопросам обеспечения функционирования и развития стратегических отраслей промышленности Украины, государственной инвестиционной политики в стратегических отраслях промышленности, научно-технической деятельности в стратегических отраслях промышленности, политики с импортозамещения и ценовой политики в стратегических отраслях промышленности;

формирование и реализацию государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам Украины в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий Минстратегпрома.

МинПром

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