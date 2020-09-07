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Минстратегпром предлагает отменить пошлину на поставки в ЕС г/к рулонов из Украины

07.09.20 17:05 , Экономическая правда
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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности представило список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины в ЕС.

Об этом говорится в письме ведомства к вице-премьер-министру по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Минстратегпром предлагает отменить пошлину в размере 60,5 евро за тонну на поставки в страны ЕС горячекатаных рулонов украинского производства, которая действует с 2017 года, и по словам ведомства, делает невозможным поставки этого товара МК "Запорожсталь" и МК им.Ильича.

Также ведомство предлагает повысить для Украины квоты для 14 групп металопродукций, экспортируемой в ЕС (после исчерпания которых применяется 25% пошлина).

Также предлагается восстановить Контактную группу по стали Украина-ЕС, который "достаточно эффективно действовала" в 1997-2013 годах.

Отдельно Министерство просит отсрочить имплементацию законодательства ЕС в украинском, в частности в части защиты окружающей среды.

"Директивы ЕС о соответствии требованиям по выбросам в воздух требует около 185 млн долларов инвестиций в модернизацию предприятий стекольной отрасли", - говорится в письме. Отмечается, что значительно больше денег (миллиарды) потребует модернизация химической, горнорудной и металлургической отраслей, что "для части заводов означает прекращение деятельности".

В частности, в ведомстве обращают внимание на изменения условий Соглашения об ассоциации относительно дополнения главы "Доступ к товарам" вопросам двустороннего доступа на рынок подержанных авто, и просят добавить пункт о возможности сторон ограничивать импорт по определенным категориям (например, лес-кругляк или миеталобрухт).

Отмечается, что список вопросов является предварительным и будет дорабатываться совместно с бизнес-ассоциациями.

МинПром

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