Минстратегпром предлагает отменить пошлину на поставки в ЕС г/к рулонов из Украины Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности представило список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины в ЕС.



Об этом говорится в письме ведомства к вице-премьер-министру по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, который обнародовала экспертная организация StateWatch.



Минстратегпром предлагает отменить пошлину в размере 60,5 евро за тонну на поставки в страны ЕС горячекатаных рулонов украинского производства, которая действует с 2017 года, и по словам ведомства, делает невозможным поставки этого товара МК "Запорожсталь" и МК им.Ильича.



Также ведомство предлагает повысить для Украины квоты для 14 групп металопродукций, экспортируемой в ЕС (после исчерпания которых применяется 25% пошлина).



Также предлагается восстановить Контактную группу по стали Украина-ЕС, который "достаточно эффективно действовала" в 1997-2013 годах.



Отдельно Министерство просит отсрочить имплементацию законодательства ЕС в украинском, в частности в части защиты окружающей среды.



"Директивы ЕС о соответствии требованиям по выбросам в воздух требует около 185 млн долларов инвестиций в модернизацию предприятий стекольной отрасли", - говорится в письме. Отмечается, что значительно больше денег (миллиарды) потребует модернизация химической, горнорудной и металлургической отраслей, что "для части заводов означает прекращение деятельности".



В частности, в ведомстве обращают внимание на изменения условий Соглашения об ассоциации относительно дополнения главы "Доступ к товарам" вопросам двустороннего доступа на рынок подержанных авто, и просят добавить пункт о возможности сторон ограничивать импорт по определенным категориям (например, лес-кругляк или миеталобрухт).



Отмечается, что список вопросов является предварительным и будет дорабатываться совместно с бизнес-ассоциациями.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



