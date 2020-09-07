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Партия Саакашвили хочет видеть его премьером Грузии

07.09.20 16:43 , Интерфакс-Украина
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Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть своего лидера, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

"Политсовет ЕНД и все партии входящие в оппозиционное объединение "Сила в Единстве" приняли единогласное решение выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Саакашвили", - заявил в понедельник на брифинге один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе.

Он сообщил, что вечером в понедельник М.Саакашвили сообщит о своем решении вернуться в Грузию.

Решением суда Грузии М.Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать М.Саакашвили, в случае его возвращения на родину, и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа своим указом назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября.

Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 партий.

МинПром

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