Партия Саакашвили хочет видеть его премьером Грузии

Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть своего лидера, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
"Политсовет ЕНД и все партии входящие в оппозиционное объединение "Сила в Единстве" приняли единогласное решение выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Саакашвили", - заявил в понедельник на брифинге один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе.
Он сообщил, что вечером в понедельник М.Саакашвили сообщит о своем решении вернуться в Грузию.
Решением суда Грузии М.Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать М.Саакашвили, в случае его возвращения на родину, и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа своим указом назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября.
Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 партий.