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В поисках угля Центрэнерго опять собралась на биржу

07.09.20 16:23 , Косатка
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С целью повышения эффективности производства ТЭС и снижения себестоимости единицы электроэнергии "Центрэнерго" продолжает поиск поставщиков качественного угля, сообщает пресс-служба компании.

"Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода потребности компании до конца текущего года составляют 1 млн 900 тыс. тонн угля. Из них 1,6 млн тонн – уголь газовой группы, 300 тыс. тонн – уголь с низким содержанием летучих веществ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть потребности на уголь газовой группы способны обеспечить государственные шахты. Но, несмотря на значительный запас угля газовой группы на складах ТЭС – а это около 600 тыс. тонн, вопрос дальнейшего обеспечения топливом не снят.

Поэтому, продолжая поиск дополнительных источников топлива, "Центрэнерго" в вторник, 8 сентября второй раз выйдет на украинскую энергетическую биржу. Компания приглашает потенциальных партнеров принять участие в торгах со своими предложениями.

МинПром

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