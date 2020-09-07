Государство хочет гарантировать вкладчикам банков 600 тыс. грн После реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов станет возможным повышение суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.



На сегодняшний день задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн плюс проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны бы обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.



Межведомственный Совет по финансовой стабильности на заседании 2 августа рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Задолженность Фонда в части, соответствующей начисленным процентам по векселям, будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений, а также за счет средств, которые поступят в Фонд как кредитора по выплаченным им гарантированным суммам вкладчикам. Погашение задолженности в части номинала векселей будет осуществляться за счет накопленных избыточных средств Фонда гарантирования вкладов, превышающих сумму, необходимую для выполнения им своих функций, и являются не ниже 2,5% от общего гарантированной суммы вкладов.



В министерстве отмечают, что поддержанный Советом по финансовой стабильности сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тысяч грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Совет по финансовой стабильности одобрил План реструктуризации долгов Фонда с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности Фонда до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике.



Как сообщалось, в настоящее время сумма гарантированного государством возмещения банковских вкладов физических лиц составляет 200 тыс. грн.



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