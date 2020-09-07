Украинской экономике прогнозируют по итогам года падение на 6,5% По итогам 2020 года экономика Украины сократится на 6,5%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.



По подсчетам аналитиков, восстановительный рост ВВП начнется уже в 2021 году и составит 3,8%, в 2022 - 3,5%.



Дефицит расширенного бюджета в 2020 году достигнет 6,5% ВВП, отметили в агентстве. Большие дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточео на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение. Дефицит бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% ВВП , в 2022 - 4,2%.



В Fitch также отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г/г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ в 5% до конца 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановление внутреннего спроса. Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



