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Украинской экономике прогнозируют по итогам года падение на 6,5%

07.09.20 15:43 , УНИАН
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По итогам 2020 года экономика Украины сократится на 6,5%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По подсчетам аналитиков, восстановительный рост ВВП начнется уже в 2021 году и составит 3,8%, в 2022 - 3,5%.

Дефицит расширенного бюджета в 2020 году достигнет 6,5% ВВП, отметили в агентстве. Большие дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточео на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение. Дефицит бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% ВВП , в 2022 - 4,2%.

В Fitch также отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г/г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ в 5% до конца 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановление внутреннего спроса. Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году.

МинПром

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