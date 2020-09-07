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Финальная экспертиза по Роттердам+ дала однозначный ответ: закрыть дело

07.09.20 15:04 , РБК Украина
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Заключение комплексной экспертизы Службы безопасности Украины в деле "Роттердам+", которая не установила убытки от действия формулы, не оставила следствию другого варианта, как закрыть дело за отсутствием состава преступления. Об этом заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке в эфире "112 Украина".

"После того, как экспертиза установила отсутствие убытков, вызванных действием формулы, как на меня, то у Специализированной антикоррупционной прокуратуры, стороны обвинения по этому делу, никакого другого варианта не было. Она должна была закрыть производство по делу", - заявил адвокат.

А.Трекке подчеркнул, что сторона защиты с самого начала настаивала на отсутствии каких-либо убытков от действия этой формулы, ее экономической и правовой обоснованности и, соответственно, безосновательности всех обвинений НАБУ.

В отношении так называемой первой экспертизы СБУ, которая в 2019 году легла в основу уведомлением о подозрениях, адвокат отметил, что она проводилась с многочисленными нарушениями и не могла быть допустимым доказательством в случае судебного рассмотрения дела.

"В этом случае речь шла о том, что один старший детектив, который вел это дело поручил другому детективу-аналитику, который составил свое видение относительно этого вопроса. А затем указанное видение в виде справки было передано на изучение, исследования экспертов СБУ. Они фактически подтвердили арифметическую разницу между теми данными, которые были предоставлены Национальным антикоррупционным бюро", - добавил А.Трекке.

Комплексная же экспертиза СБУ, вывод которой предоставлен 11 августа, была проведена с привлечением широкого круга экспертов и по своим масштабам не имела аналогов.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

МинПром

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