POSCO заморозит зарплаты, но гарантирует занятость работников POSCO договорилась с профсоюзами о заморозке уровня заработной платы в 2020 году. Об этом сообщили в крупнейшей металлургической компании Южной Кореи в понедельник. По словам представителя POSCO, 93,44% членов профсоюза поддержали это предложение.



Взамен компания обязалась предоставить гарантии занятости, выдать каждому работнику традиционные рыночные подарочные сертификаты на сумму 500 000 вон (примерно 420 долларов США), произвести улучшения в правилах компании в отношении деторождения и воспитания детей и приостановить временное закрытие рабочих мест.



POSCO решила заморозить базовую заработную плату, учитывая неблагоприятные результаты своей деятельности в этом году. С другой стороны, компания должна гарантировать свою занятость, чтобы снизить уровень незащищенности рабочих мест, вызванный проблемой COVID-19.



Напомним, что с июня POSCO временно закрыла некоторые объекты, выплачивая 70% средней заработной платы, но из-за недавнего восстановления спроса компания решила прекратить временное закрытие. Профсоюз и руководство POSCO провели церемонию подписания соглашения о заработной плате на 2020 год в своей штаб-квартире в Пхохане 1 сентября.



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