Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

POSCO заморозит зарплаты, но гарантирует занятость работников

07.09.20 14:24 , Steelland
печать
размер текста:

POSCO договорилась с профсоюзами о заморозке уровня заработной платы в 2020 году. Об этом сообщили в крупнейшей металлургической компании Южной Кореи в понедельник. По словам представителя POSCO, 93,44% членов профсоюза поддержали это предложение.

Взамен компания обязалась предоставить гарантии занятости, выдать каждому работнику традиционные рыночные подарочные сертификаты на сумму 500 000 вон (примерно 420 долларов США), произвести улучшения в правилах компании в отношении деторождения и воспитания детей и приостановить временное закрытие рабочих мест.

POSCO решила заморозить базовую заработную плату, учитывая неблагоприятные результаты своей деятельности в этом году. С другой стороны, компания должна гарантировать свою занятость, чтобы снизить уровень незащищенности рабочих мест, вызванный проблемой COVID-19.

Напомним, что с июня POSCO временно закрыла некоторые объекты, выплачивая 70% средней заработной платы, но из-за недавнего восстановления спроса компания решила прекратить временное закрытие. Профсоюз и руководство POSCO провели церемонию подписания соглашения о заработной плате на 2020 год в своей штаб-квартире в Пхохане 1 сентября.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:04
Финальная экспертиза по Роттердам+ дала однозначный ответ: закрыть дело
14:50
Консолидация Thyssenkrupp и Salzgitter может быть рискованной для отрасли
14:11
Госрегуляторслужба отказалась унифицировать тариф на перевозку порожних ж/д вагонов
13:52
В ближайшие годы Азия может резко нарастить мощности по выпуску стали
13:29
ЕС хочет создать Европейский сырьевой альянс
13:13
В США никак не могут определиться с импортом труб из Украины
12:53
Испания вводит дополнительные мощности по выпуску проката
12:39
Fortescue Metals нарастит поставки железной руды
12:22
Криворожский ЖРК снизил производство на 4,5%
12:03
Китай закупил рекордные объемы газа
11:45
Ривненская АЭС вывела из работы блок №4
11:25
Украина продолжает запасаться газом на зиму
11:10
В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп
10:59
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне В
10:44
Джонсон назвал окончательную дату соглашения с ЕС
10:30
Стоимость газа в Европе достигла максимума с декабря 2019 года
10:10
Решение саудитов снизить цены на нефть обвалило рынок
10:07
Интерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего Востока
09:56
Потенциальный преемник Меркель предложил на два года заморозить проект Севпоток-2
09:39
В январе-августе заготовка металлолома в Украине снизилась на 14%
04.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!