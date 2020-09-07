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Госрегуляторслужба отказалась унифицировать тариф на перевозку порожних ж/д вагонов

07.09.20 14:11 , ГМК Центр
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Государственная регуляторная служба Украины (Госрегуляторслужба) отказалась согласовать приказ Министерства инфраструктуры Украины об унификации тарифа на перевозку порожних железнодорожных вагонов.

Об этом сообщил в Facebook член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

По его словам, потери "УЗ" от отказа регулятора согласовать унификацию тарифа на порожний пробег составят 400 млн грн. Повышение тарифов на полные вагоны принесло бы ж/д перевозчику прибыль в размере 4 млрд грн.

5 августа Мининфраструктуры опубликовал проект приказа "О внесении изменений к коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги".

Министерство предложило унифицировать тариф на перевозку порожних вагонов независимо от вида перевозки и груза, который был в вагоне. Документ предлагает установить единый тариф в 2326 грн (коэффициент 1,885).

На данный момент стоимость перевозки по железной дороге зависит от стоимости грузов, которые делятся на три класса: для груза первого класса (1533 грн); для груза второго класса (2326 грн); для груза третьего класса (3730 грн).

Напомним, что ОП "Укрметаллургпром" ранее призвал Кабинет министров Украины отказаться от идеи унифицировать тариф на перевозку порожних вагонов. По мнению объединения, данный шаг может привести к подорожанию железнодорожных грузоперевозок.

МинПром

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