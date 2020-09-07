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В ближайшие годы Азия может резко нарастить мощности по выпуску стали

07.09.20 13:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Как отмечает в своем отчете South-East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI), в ближайшие несколько лет мощности по выплавке стали в странах Юго-Восточной Азии могут резко возрасти вследствие строительства ряда крупных металлургических предприятий, преимущественно, с китайскими инвестициями.

В частности, китайская компания WenAn Steel предлагает построить металлургический комбинат производительностью 10 млн т в год в островной части Малайзии. А компании Panhua Group и HBIS (в сотрудничестве с местной SteelAsia) собираются возвести комбинаты соответственно на 10 млн и 8 млн т в год на Филиппинах.

Три крупных китайских проекта по производству углеродистой стали анонсированы в Индонезии. Кроме того, китайские компании предложили построить интегрированные металлургические предприятия мощностью соответственно 4 млн и 3 млн т в год в Мьянме и Камбодже.

Также расширение мощностей от нынешних 4,8 млн до 10 млн т в год планирует индонезийская Krakatau Steel, создавшая совместные предприятия с японскими и корейскими компаниями. Наконец, продолжится строительство новых металлургических заводов во Вьетнаме.

По подсчетам SEAISI, к 2026 г. совокупные мощности по выплавке стали в странах Юго-Восточной Азии могут возрасти до 151 млн т в год по сравнению с 83,7 млн т в конце 2019 г. При этом более 50 млн т прироста придется на проекты с китайскими инвестициями.

В 2019 г. видимое потребление стальной продукции в странах АСЕАН оценивалось в 81 млн. т, а к 2026 г. его объем может возрасти до около 105-115 млн т. Таким образом в случае реализации хотя бы половины из анонсированных проектов регион, являющийся в настоящее время крупным нетто-импортером, станет избыточным по стали.

МинПром

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