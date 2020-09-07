ЕС хочет создать Европейский сырьевой альянс Европейская комиссия сообщила о планах по созданию до конца сентября Европейского сырьевого альянса, который ставит своей целью надежное и устойчивое обеспечение стратегическими материалами строящейся европейской "безуглеродной" экономики.



Как сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, к 2050 г. европейский спрос на литий, необходимый для изготовления аккумуляторов для электромобилей и устройств по "хранению" электроэнергии, увеличится в 60 раз по сравнению с текущими объемами, на кобальт — в 15 раз, на редкоземельные металлы — в 10 раз.



Между тем Евросоюз практически полностью зависит от импорта в обеспечении данными материалами. По словам М.Шефчовича, нет смысла избавляться от зависимости от импорта нефти и газа, чтобы попасть в другую зависимость, еще большую.



Новая организация будет работать по принципу European Battery Alliance, который был создан в 2017 г. при содействии того же М.Шефчовича. Сырьевой альянс будет поддерживать проекты, направленные на обеспечение европейской промышленности стратегическими металлами. В частности, одним из возможных направлений заявлена переработка электронного и электротехнического лома, которого в ЕС ежегодно образуется порядка 10 млн. т. Кроме того, рассматривается возможность налаживания собственной добычи лития в ЕС.



О поддержке этого начинания заявили отраслевая ассоциация Eurometaux и 25 европейских компаний. Их руководители сообщили, что готовы разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на обеспечение региональной промышленности литием, кобальтом и редкоземельными металлами, при условии достаточного уровня поддержки на уровне Евросоюза.



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