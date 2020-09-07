Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Испания вводит дополнительные мощности по выпуску проката

07.09.20 12:53 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Испанская металлотрейдерская и металлообрабатывающая компания Network Steel Resources (NSR) начала работы по установке линии непрерывного травления на строящемся центре по переработке листового проката в г. Леон на севере Испании.

Компания, начавшая свой бизнес в 2002 г. с металлоторговли и располагающая заводом по производству оцинкованного проката в Бургосе, приобрела площадку в Леоне в 2018 г. у датского изготовителя ветротурбин Vestas. Инвестиции в перепрофилирование предприятия оцениваются в 130 млн. евро.

Как заявил генеральный директор Network Steel Оскар Хеч, линия по травлению должна быть введена в строй в начале 2021 г. После этого на предприятии начнется установка стана холодной прокатки и линии цинкования. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.

Производственная мощность нового предприятия составит 200 тыс. т в год, а затем ее предполагается увеличить до 520 тыс. т в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:29
ЕС хочет создать Европейский сырьевой альянс
13:13
В США никак не могут определиться с импортом труб из Украины
12:39
Fortescue Metals нарастит поставки железной руды
12:22
Криворожский ЖРК снизил производство на 4,5%
12:03
Китай закупил рекордные объемы газа
11:45
Ривненская АЭС вывела из работы блок №4
11:25
Украина продолжает запасаться газом на зиму
11:10
В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп
10:59
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне В
10:44
Джонсон назвал окончательную дату соглашения с ЕС
10:30
Стоимость газа в Европе достигла максимума с декабря 2019 года
10:10
Решение саудитов снизить цены на нефть обвалило рынок
10:07
Интерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего Востока
09:56
Потенциальный преемник Меркель предложил на два года заморозить проект Севпоток-2
09:39
В январе-августе заготовка металлолома в Украине снизилась на 14%
09:23
Госрегуляторная служба против повышения тарифов на перевозку порожняка
08:52
В августе Китай сократил экспорт стальной продукции
08:04
Китайский инвестор Мотор Сичи готовит к Украине иск на 3,5 млрд долл
04.09.20
17:52
Украина накопила достаточно энергоресурсов на зиму
17:20
Петрашко продавил решение о продлении квот на импорт серной кислоты
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!