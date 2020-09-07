Криворожский ЖРК снизил производство на 4,5% За восемь месяцев 2020 года Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,757млн тонн, сообщает "Интерфакс-Украина".



По данным предприятия, в августе КЖРК добыл 287 тыс. тонн руды, тогда как в июле – 376 тыс. тонн.



КЖРК в 2019 году снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,397 млн тонн.



Шахта "Жовтнева" вместе с шахтами "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).



Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".



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