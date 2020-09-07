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Криворожский ЖРК снизил производство на 4,5%

07.09.20 12:22 , Интерфакс-Украина
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За восемь месяцев 2020 года Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,757млн тонн, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным предприятия, в августе КЖРК добыл 287 тыс. тонн руды, тогда как в июле – 376 тыс. тонн.

КЖРК в 2019 году снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с предыдущим годом - до 4,397 млн тонн.

Шахта "Жовтнева" вместе с шахтами "Родина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).

Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".

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