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Китай закупил рекордные объемы газа

07.09.20 12:03 , Интерфакс
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Крупнейший импортер природного газа - Китай - в июле 2020 года закупил 12,252 млрд куб. метров по трубопроводам и в сжиженном виде - это на 13% больше, чем за июль 2019 года (10,828 млрд куб. м) и на 27% больше, чем в июне 2020 года (9,615 млрд куб. м), свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Достигнутый уровень является рекордным объемом импорта за месяц для Поднебесной. По данным аналитиков рынка, в июле Китай в том числе закупил 5,5 млн тонн СПГ (7,2 млрд куб. м) после 5 млн тонн (6,6 млрд куб. м) в июне. Официальные данные об импорте СПГ по странам Поднебесная опубликует через две с половиной недели.

Из этой подсказки следует, что поставки трубопроводного газа в Китай должны были вырасти на значительную величину, до, возможно, также рекордных значений, превышающих поставки в докарантинный период.

Цены поставок трубопроводного газа в контрактах с поставщиками меняются поквартально. В июле контрактные цены должны были в очередной раз снизиться (вслед за ранее снизившейся ценой нефти), что сделало бы закупки газа в этот период более выгодными, чем ранее.

Китай импортирует газ по трубопроводам из России (у "Газпрома"), Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

За первые семь месяцев этого года Китай увеличил импорт природного газа на 6% - до 73,677 млрд куб. м.

МинПром

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