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Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне В

07.09.20 10:59 , Интерфакс-Украина
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

"Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавирусом шока, а также историю международной поддержки", - отмечается в релизе агентство в ночь на субботу.

В то же время, указывает Fitch, этим сильным сторонам противопоставляются низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов, уязвимый, хотя и улучшающийся банковский сектор, и слабые показатели корпоративного управления.

"Шок из-за коронавируса, по крайней мере временно, повернул вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014-2015 годов…" - добавляет агентство.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в фискальном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долл. США. Агентство ожидает выделения в этом году еще одного транша по программе stand by МВФ (0,7 млрд долл.) и первого транша нового займа макрофинансовой помощи ЕС на 1,2 млрд долл., что вместе с доступной внутренней ликвидностью и остатками Госказначейства предоставляют возможности удовлетворить оставшиеся финансовые потребности.

Fitch прогнозирует международные резервы Украины на конец 2020 года 27,4 млрд долл. по сравнению с 29 млрд долл. в начале сентября.

"Продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы stand by МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины по выполнению предыдущих программ и потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые ведут к откату реформ", - говорится в релизе.

По мнению Fitch, неожиданные и частые смены в правительстве в начале года, особенно на ключевых экономических постах, таких как министр финансов, и политическое давление на НБУ, приведшее к отставке главы в июле, создают политическую неопределенность. "Помимо подрыва с трудом заработанного доверия к политике, снижение независимости центрального банка может привести к откату в макроэкономической и финансовой стабильности, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины перед потрясениями", - отмечает агентство.

Агентство ожидает, что инфляция к концу 2020 года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году - 5,7%.

Fitch сохранил свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5, однако в 2021 году рост составит 3,8%, а в 2022 году – 3,5%."Однако риски ухудшения наших прогнозов сохраняются, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", - указало агентство.

Fitch прогнозирует, что дефицит сводного бюджета достигнет 6,5% ВВП в 2020 году и постепенно сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.

По оценкам агентства, госдолг Украины увеличится с 44,4% в прошлом году (с гарантированным долгом – 50,5%) до 57,4% ВВП (65,1%) в этом году и 60% к 2022 году.

МинПром

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