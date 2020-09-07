Украина продолжает запасаться газом на зиму Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 сентября 2020 года достигли 26,069 млрд куб. м, или 84,1% от их общей проектной емкости, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз". Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Отметка запасов в 25 млрд куб. м была преодолена 26 августа, 24 млрд куб. м – 17 августа, 23 млрд куб. м – 8 августа, 22 млрд куб. м – 29 июля.



Среднесуточная закачка в хранилища Украины на протяжении августа, благодаря открытию виртуального реверса со Словакией, составила 111,8 млн куб. м, а 1-5 сентября – 86,7 млн куб. м. Снижение закачки в сентябре связано с сокращением импорта из-за начавшихся ремонтных работ на участке газопровода, который проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) "Будинце" на границе со Словакией. Ремонтные работы планируется завершить 21 сентября.



В целом, в августе ПХГ пополнились на 3,465 млрд куб. м газа, 1-5 сентября – на 0,434 млрд куб. м.



Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2 раза (на 7,4-13,3 млрд куб. м).



С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 5 сентября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 65,2%, или на 10,285 млрд куб. м.



Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в начале сентября спрогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 гг. с запасами ПХГ около 27-28 млрд куб. м.



В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).



В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).



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