Джонсон назвал окончательную дату соглашения с ЕС Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до середины октября, то его страна будет готова принять это и двигаться дальше. Об этом сообщает Politico.



Обе стороны намерены согласовать соглашение по торговле и будущих отношений к времени встречи лидеров ЕС 15 октября, чтобы соглашение было готово к тому времени, когда в конце года закончится переходный период Brexit.



"Если мы не сможем договориться до того времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы оба должны принять это и двигаться дальше", - сказал Б.Джонсон в преддверии очередного раунда переговоров, который начинается во вторник в Лондоне.



"Тогда у нас будет торговое соглашение с ЕС, как в Австралии. Я хочу абсолютно четко заявить, что, как мы уже говорили с самого начала, это был бы хороший результат для Британии", - заявил он.



Он также повторил свой призыв к ЕС предложить Британии торговое соглашение, аналогичное тому, которое она имеет с Канадой. Однако ЕС отрицает, что, учитывая географическую близость Британии и тесные связи с блоком, такая сделка невозможна.



"Даже на этом позднем этапе, если ЕС будет готов пересмотреть свои нынешние позиции и согласиться с этим, я буду рад. Но ради соглашения мы не можем и не будем идти на компромисс по основам того, что значит быть независимой страной", - подчеркнул премьер Британии.



Переговоры о будущих отношениях между ЕС и Британией находятся в тупике, поскольку ни одна из сторон не хочет уступать в ключевых для себя моментах. Предыдущий раунд переговоров в Брюсселе завершился практически безрезультатно, что усилило пессимизм по обе стороны Ла-Манша.



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