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Стоимость газа в Европе достигла максимума с декабря 2019 года

07.09.20 10:30 , Интерфакс
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Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки 142 долл. за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).

Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря 2019 года – то есть до удаления с рынка рисковой премии за срыв поставок через Украину.

С исторического минимума в 34 долл. за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Цены на газ растут по всему миру: на американском Henry Hub они выросли за август с 65 до 96 долл. за тысячу кубов, скорректировавшись к текущему моменту до 92 долл.

Всё лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении: сентябрь также начался со снижения на 4%.

В последнюю неделю августа европейский спот превысил 100 долл. за тысячу кубометров - считается, что за ней находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это 105 долл. за тысячу кубометров, а по подсчетам Sberbank CIB - 90 долл.

Впрочем, если оценивать рентабельность российского газового гиганта не по слагаемым затрат, а по отчетности, то опубликованная в эти дни отчетность "Газпрома" по МСФО за второй квартал свидетельствует, что и при цене экспорта в 110 долл. за тысячу кубометров монополия получила убытки.

МинПром

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