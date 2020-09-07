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Решение саудитов снизить цены на нефть обвалило рынок

07.09.20 10:10 , Интерфакс
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Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Saudi Aramco объявила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка сбыта компании, будет понижена второй месяц подряд - на 1,4 долл. за баррель. В результате она будет стоить на 0,8 долл. меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на 1,5 долл. за баррель, Arab Heavy - на 0,9 долл. за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от 0,5 долл. за баррель до 0,7 долл. за баррель.

"Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым", - отмечают аналитики CBA.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,46 долл. (1,08%), до 42,2 долл. за баррель. В пятницу Brent подешевела на 1,41 долл. (3,2%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,51 долл. (1,28%), до 39,26 долл. за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,6 долл. (3,9%).

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

"Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, - говорит глава азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер. - Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения".

МинПром

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