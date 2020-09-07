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Интерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего Востока

07.09.20 10:07
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" увеличила реализацию трубной продукции в странах Ближнего Востока. Об этом в интервью Українським новинам сообщил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"У нас есть победы на этом рынке. Мы сделали первые поставки компании ADCO (Абу-Даби, ОАЭ), это одна из крупнейших ближневосточных компаний по добыче нефти и газа. Мы давно туда стремились зайти, но у ADCO очень сложная преквалификация поставщиков, есть определенные ограничения, и тем не менее эта задача выполнена", - сказал топ-менеджер.

Кроме того, по его словам, "Интерпайп" также поставляет трубную продукцию для Turkish Petroleum, крупнейшей нефтегазодобывающей компании Турции. "Недавно в Турции открыли крупное месторождение газа в Черном море, надеюсь, в будущем мы сможем участвовать в тендерах по обеспечению этого месторождения", – сказал он.

"Мы также презентовал свои премиальные соединения UPJ-F. В сентябре на этот рынок будут поставлены безмуфтовые трубы UPJ-F – это очень важная продукция нашего премиального сегмента, поставки которого мы хотим наращивать во всем мире. Для нас дополнительный аргумент, что в Турции уже есть потребители, которые активно используют аналогичную продукцию", - отметил Д.Морозов.

Топ-менеджер также добавил, что в этом году компания также сделала первую поставку линейных труб для Qatar Petroleum, одной из крупнейших нефтедобывающей компании Катара.

"Мы стараемся наращивать свое присутствие на рынке стран Ближнего Востока, на этом рынке очень большая конкуренция с китайскими поставщиками, но у нас лучше качество, лучше сроки производства", – считает топ-менеджер.

МинПром

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