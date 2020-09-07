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Госрегуляторная служба против повышения тарифов на перевозку порожняка

07.09.20 09:23
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Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры об унификации тарифа на перевозку пустых вагонов. Об этом сообщил член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Отказать в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений к Коэффициентам, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги", - говорится в решении Госрегуляторной службы за подписью врио главы ведомства Олега Мирошниченко.

Как писал ранее МинПром, согласно п. 1 и п.п.1 проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины который был обнародован 5 августа, предложено ввести единый коэффициент на перевозку вагону в порожнем состоянии в размере 1.885, что соответствует текущему уровню коэффициента для 2-го тарифного класса. Более того, проектом приказа предлагается с 1 января очередное увеличение коэффициента на перевозку вагонов в порожнем состоянии с 1,885 до 2,656.

Участники рынка ранее неоднократно подчеркивали, что в данном случае речь идет о скрытом повышении стоимости железнодорожных перевозок. В частности по подсчетам НПА "Укркокс", в случае такой унификации стоимость железнодорожных перевозок для отрасли увеличится на 2,3% после установления коэффициента на перевозку вагонов в порожнем состоянии на уровне 1,885. А с 1 января, после установления коэффициента 2,656 общая стоимость перевозок вырастет на 9,1%.

МинПром

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