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В августе Китай сократил экспорт стальной продукции

07.09.20 08:52 , МеталлСервис
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В течение августа 2020 года из КНР за рубеж было отправлено 3,68 млн. тонн стальной продукции (в июле - 4,2 млн. тонн). Снижение объёмов в годовом соотношении - 26% (август 2019 - 5,01 млн. тонн), сообщает Reuters.

Стальной импорт в августе составил 2,24 млн. тонн (результат июля - 2,61 млн. тонн, августа прошлого года - 0,97 млн. тонн).

За 8 месяцев текущего года китайский стальной экспорт составил 36,6 млн. тонн. Сокращение показателей по сравнению с январём-августом 2019 года - 18,6%. Импорт металлопроката вырос на 59,6% в годовом исчислении до 12,2 млн. тонн, сообщает Mysteel Global.

Импорт железной руды по итогам августа в КНР достиг 100,36 млн. тонн, что на 10,9% меньше к предыдущему месяцу, но на 5,8% больше в годовом сопоставлении. За первые 8 месяцев года показатели выросли на 11% до 759,91 млн. тонн.

МинПром

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