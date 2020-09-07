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Китайский инвестор Мотор Сичи готовит к Украине иск на 3,5 млрд долл

07.09.20 08:04
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Китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, сообщил представитель Skyrizon УНИАН.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). Однако на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ не выдает разрешение на концентрацию.

Также инвесторы указывают, что в течение 3-х лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента.

Ущерб от сложившейся ситуации китайские инвесторы оценивают в более, чем 3,5 млрд долл. Представители Skyrizon призывают Украину начать с ними переговоры и прекратить деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам. В противном случае китайские инвесторы заявляют, что начнут арбитражное производство.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

Дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

МинПром

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