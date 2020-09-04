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Украина накопила достаточно энергоресурсов на зиму

04.09.20 17:52
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Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Запасы топлива составляют:
• угля на складах - 3 млн тонн, что на 2,15 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359%);
• мазута - 46,6 тыс. тонн, что на 14,2 тыс. тонн больше, чем было в прошлом году (144%).
• газа в подземных хранилищах - 25 6 млрд кубометров, что составляет 139% против соответствующего периода прошлого года.

В конце июля началась подготовка к осенне-зимнему сезону. Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительного сезона со стабильно высокими запасами топлива.

МинПром

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