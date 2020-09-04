Петрашко продавил решение о продлении квот на импорт серной кислоты Министр экономразвития Игорь Петрашко продавил решение о продолжении действия квот на импорт серной кислоты, которые привели к созданию коррупционных схем на рынке. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



По его словам, на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле было принято решение оставить без изменения действующие квоты на импорт серной кислоты, которые привели к монополизации рынка, росту цен на ресурс и коррупционным схемам. При этом принято решение об отмене разделения квот по странам (ранее была дана преференция Беларуси).



"Все коррупционные схемы, которые работали, будут продолжать работать – непрозрачная система выдачи квот, непрозрачная система реализации государственными компаниями серной кислоты – все это сохраняется, также как и сохраняются и чрезмерные цены, которые позволяют зарабатывать некоторым частным лицам, которые кормятся на двух государственных предприятиях – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром", – сказал Каленков.



Глава "Укрметаллургпрома" заявил, что не понимает позицию министра экономики, имевшего достаточно оснований для отмены квот на серную кислоту, из-за которых отечественные производители кислоты теряют миллионы из-за продажи ее через посредников, а ее потребители испытывают острый дефицит ресурса.



"У министра была возможность полностью вникнуть в суть проблемы. Почему было принято такое решение, я не знаю, потому что это не поддается ни экономической целесообразности, ни государственным интересам, ни просто логике", – подчеркнул Каленков.



Ранее внефракционный народный депутат Муса Магомедов обратился в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии "Восточный ГОК", которое продает свою продукцию – серную кислоту – исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.



С 1 сентября 2018 года межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.



МинПром

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